Đề xuất 27/4 là ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong vì Covid-19

Chiều nay (8/11), thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch Covid-19, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Đoàn Bình Thuận) đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành, sự chủ động quyết liệt của Chính phủ nên đến nay tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.



Đại biểu Nguyễn Hữu Thông. Ảnh: Quốc hội

Tuy nhiên, theo ông, hậu quả của dịch bệnh để lại là hết sức to lớn cả người và của, tính đến nay trên 22.000 đồng bào, chiến sỹ, cán bộ tuyến đầu chống dịch tử vong.



Để tưởng niệm những hy sinh, mất mát trên, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ nên lấy 1 ngày làm ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong vì Covid-19.



“Tôi đề xuất ngày 27/4 (ngày bùng phát đợt dịch thứ 4 là đợt gây thiệt hại nặng nề nhất cả về kinh tế cũng như sinh mạng nhân dân) và đây cũng là mong muốn của cử tri”, ông Thông kiến nghị.



Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cũng cho hay, số người bị tử vong do dịch là mất mát hết sức to lớn. Bởi vậy, ông đề nghị Quốc hội cho phép tổ chức 1 ngày quốc tang cho những người là nạn nhân mất vì dịch Covid-19 với 3 lý do.



Thứ nhất, con số 22.500 người đã mất vì Covid-19 vừa qua là rất lớn, rất đáng để dành cho họ 1 ngày quốc tang. Điều này phù hợp với kết luận của Bộ Chính trị trong thông báo số 19 ngày 22/4/2011 là đồng ý tổ chức quốc tang trong trường hợp thiên tai thảm họa đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn đến tính mạng và của cải của nhân dân.



Thứ hai, hầu hết những người đã mất trong đại dịch đã ra đi trong sự đau đớn, xa cách người thân và bị dịch bệnh nên đã không được tổ chức mai táng chu toàn. Dành cho họ ngày quốc tang là rất nhân nghĩa và nhân ái, đúng với đạo lý con người Việt Nam.



Thứ ba, dành ngày quốc tang để nhắc nhở chúng ta, những người đang sống tuyệt đối không được lơ là việc phòng chống dịch Covid, chúng ta sẽ đồng lòng, quyết tâm hơn trong công cuộc chống đại dịch Covid-19 cam go và ác liệt này.



“Rất mong Chính phủ sớm lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức 1 ngày quốc tang cho những nạn nhân đã mất trong đại dịch Covid-19”, ông Trí nói.



Cần tranh thủ các nguồn lực để sớm có vắc xin tiêm cho người dân



Đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) đề cập công tác dự báo về tình hình, mức độ nguy hại của dịch Covid-19 chưa tốt, dẫn đến chưa chuẩn bị tốt các điều kiện, thiết bị và con người để phòng chống dịch.



Ông nhấn mạnh, hệ thống y tế không giám sát được hết F0, tỷ lệ lây nhiễm cao, có ngày số ca nhiễm mới đến 14.000 người và có thời điểm tỷ lệ tử vong cao hơn mức trung bình của thế giới. Một số chính sách hỗ trợ có tính khả thi thấp, gói hỗ trợ triển khai còn chậm và lúng túng.



Ông Tiến kiến nghị Quốc hội, Chính phủ ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch giai đoạn tới; đẩy mạnh việc bao phủ vắc xin cho nhân dân càng sớm càng tốt; chú trọng xây dựng các kịch bản thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch bệnh.



Để triển khai hiệu quả kế hoạch kinh tế xã hội năm 2022, đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên) đề xuất ba giải pháp.