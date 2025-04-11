Để UNCLOS không chỉ là di sản pháp lý mà còn là 'bản hiến pháp' cho trật tự biển hiện đại

Xin ông đánh giá về vai trò của Hội thảo Biển Đông trong xây dựng một diễn đàn kết nối quan điểm và tăng cường hiểu biết giữa các bên liên quan trong vấn đề Biển Đông?

Thứ nhất, Hội thảo trở thành nơi hội tụ của giới chuyên gia, học giả và cả một số quan chức chính phủ để trao đổi, thảo luận về những vấn đề còn khác biệt hoặc tìm được tiếng nói chung liên quan vấn đề Biển Đông. Đây thực sự là một diễn đàn cần thiết, tạo không gian đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng.

Thứ hai, Hội thảo đặc biệt phát huy vai trò trong một số giai đoạn tình hình Biển Đông bất định trong quá khứ. Khi đó, diễn đàn góp phần quan trọng vào việc giảm căng thẳng, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy thảo luận mang tính xây dựng và định hướng giải pháp hoà bình.

Thứ ba, qua 17 năm, Hội thảo Biển Đông trở thành một thương hiệu uy tín, thu hút ngày càng đông đảo chuyên gia, học giả hàng đầu về biển và đại dương. Hội thảo duy trì được vai trò của một kênh đối thoại 1.5, góp phần đề xuất sáng kiến, khuyến nghị hữu ích cho chính phủ các nước.