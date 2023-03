Để trẻ tự tin phát triển, mẹ sửa đổi hoàn toàn những câu so sánh 'cửa miệng'

Không dừng lại nghiên cứu trên các bé lớn, tâm lý trẻ sơ sinh cũng bị ảnh hưởng bởi những lời so sánh. Gs.Bs. Darshak, ĐH Y Massachusetts, Mỹ cho biết: "Các bé từ 5 tháng tuổi là bắt đầu có sự ảnh hưởng tâm lý nếu cha mẹ hoặc bạn bè của cha mẹ thường xuyên so sánh bé về cân nặng, chiều cao, biếng ăn hoặc sự phát triển thể chất. Các bé thường bị so sánh thì thường ương bướng, biếng ăn, nhút nhát và ít hòa đồng khi các bé bước sang 2 tuổi ". Hơn nữa, Gs. Darshak cũng nhấn mạnh, việc so sánh cũng làm cha mẹ dễ bị stress và áp lực hơn trong nuôi con, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ.

Vậy cha mẹ nên làm thế nào?

Đây là 1 vài lời khuyên dành cho cha mẹ để tránh việc so sánh và giúp các bé biết yêu thương, đoàn kết với nhau hơn:

1. Không bao giờ so sánh giữa các bé, đặc biệt các vấn đề như hình thể, tài năng, độ lanh lợi, thành tích ở trường... Thực ra, so sánh không đem lại kết quả tốt hơn cho bé nào, mà chỉ làm khoảng cách yêu thương giữa các bé trở nên xa hơn. Điều này cũng đúng cả các bé sinh đôi cùng trứng hay khác trứng.

2. Sự ưu tiên hay thiên vị là rất khó tránh trong 1 gia đình. Nhưng, là cha mẹ thông thái sẽ biết cách làm giảm tối thiểu sự thiên vị trong cách đối xử với các bé. Điều này là rất quan trọng vì các bé sẽ có không gian tự do phát triển điểm mạnh và yếu của bản thân. Là cha mẹ, chắc hẳn ai cũng muốn các con đều khỏe mạnh và tài giỏi. Vậy tại sao lại thiên vị?