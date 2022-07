Để trẻ ngồi lòng lái ô tô chẳng khác nào "trứng để đầu gậy"

Dưới đây là clip ghi lại bài thử nghiệm va chạm dưới đây của trung tâm an toàn đường bộ NSW (Australia), cho thấy mức độ nguy hiểm của việc cho trẻ nhỏ ngồi lòng khi lái ô tô.

Không chỉ là ghế lái và việc cho trẻ ngồi trong lòng khi lái xe, tất cả các chỉ dẫn, khuyến cáo về an toàn đều nhắc đến việc không để trẻ em dưới 12 tuổi ngồi ở hàng ghế trước, nhằm tránh nguy cơ chấn thương. Lý do là hiện nay hầu hết các xe đời mới đều được trang bị ít nhất là hai túi khí phía trước.

Khi xảy ra va chạm với xe, túi khí có thể bung với tốc độ 160-320 km/h, tương đương 10-25 phần nghìn giây, nhanh hơn một cái chớp mắt, với lực bung cực mạnh.

Các nghiên cứu đã chỉ rằng vị trí ngồi an toàn nhất cho trẻ dưới 12 tuổi là ghế giữa phía sau, nếu có dây an toàn đầy đủ. Trong trường hợp vị trí ghế giữa phía sau không có dây an toàn, nên cho trẻ ngồi ở bên đối ngược với tài xế.

Riêng trẻ dưới 2 tuổi cần được đặt ngồi trong ghế quay mặt về phía sau của xe.