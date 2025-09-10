Để quảng cáo cờ bạc, lừa đảo tràn lan, Facebook cho rằng đã có chính sách rất mạnh mẽ để hạn chế

Quảng cáo trước khi xuất hiện trên Facebook hoặc Instagram sẽ được xem xét để đảm bảo tuân thủ theo Chính sách quảng cáo. Bất kỳ ai cũng có thể báo cáo một quảng cáo trên Facebook nếu họ tin rằng nó vi phạm Chính sách Quảng cáo của chúng tôi.



Về mặt kiểm duyệt, Meta cho biết đang sử dụng quy trình xét duyệt tự động và quy trình xét duyệt thủ công (trong một số trường hợp) để thực thi các chính sách của mình.



Ngoài việc xem xét từng quảng cáo, Meta còn theo dõi và điều tra hành vi của nhà quảng cáo và có thể hạn chế các tài khoản nhà quảng cáo nào không tuân thủ Tiêu chuẩn quảng cáo, Tiêu chuẩn cộng đồng hoặc các chính sách và điều khoản khác của Meta.

Quảng cáo lừa đảo mạo danh của cơ quan truyền thông xuất hiện trên Facebook đặt nghi vấn cho việc quản lý lỏng lẻ về kiểm duyệt của mạng xã hội này. Ảnh chụp màn hình.

Quy trình xét duyệt của Meta có thể không phát hiện tất cả các vi phạm chính sách, đồng thời quảng cáo vẫn phải trải qua quy trình xem xét và xem xét lại và có thể bị từ chối do vi phạm chính sách bất kỳ lúc nào.



Nhà quảng cáo có trách nhiệm hiểu và tuân thủ các chính sách của chúng tôi nêu trong Tiêu chuẩn quảng cáo của Meta, Điều khoản dịch vụ và bất kỳ điều khoản và nguyên tắc hiện hành nào khác, cũng như tất cả các luật và quy định của địa phương.



"Nhà quảng cáo có quảng cáo bị từ chối thường sẽ được tạo cơ hội chỉnh sửa quảng cáo để tuân thủ, cũng như có thể yêu cầu xem xét lại nếu họ cho rằng quảng cáo của mình bị từ chối không thỏa đáng", thông tin cho biết.