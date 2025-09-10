Để quảng cáo cờ bạc, lừa đảo tràn lan, Facebook cho rằng đã có chính sách rất mạnh mẽ để hạn chế

Dạo một vòng trên Facebook, không khó để bắt gặp các quảng cáo lừa đảo, xổ số cào online... mà thực tế là dẫn dụ nạn nhân vào rủi ro nguy hại khi là người dùng của mạng xã hội này.
Theo nhiều người dùng, có thể nguyên nhân xuất phát từ việc quản lý, bởi sự kiểm duyệt lỏng lẻo của Facebook bởi các hình thức trên cũng là một nguồn thu mà mạng xã hội này có được.
Trong một diễn biến liên quan, Công an tỉnh Tây Ninh vừa khuyến cáo đến người dân về việc xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội với hình thức “xổ số cào online” nhằm chiếm đoạt tài sản.
Các quảng cáo cờ bạc này thường xuyên xuất hiện trên Facebook dưới dạng quảng cáo, tài trợ với tần suất nhiều và biến tướng.
Trong thông tin gửi đến giới truyền thông, Meta (công ty quản lý Facebook) định nghĩa hoạt động cá cược và đánh bạc trực tuyến là mọi sản phẩm hoặc dịch vụ sử dụng bất kỳ vật gì có giá trị tiền tệ trong cách thức tham gia và giải thưởng.
Trong đó, quảng cáo quảng bá hoạt động cá cược và đánh bạc trực tuyến chỉ được phép hiển thị khi được cho phép trước bằng văn bản. Nhà quảng cáo được ủy quyền phải tuân thủ mọi luật hiện hành và sử dụng tiêu chí nhắm mục tiêu theo yêu cầu nhắm mục tiêu của Meta. Quảng cáo phải đáp ứng được yêu cầu tối thiểu là không nhắm mục tiêu đến những người dưới 18 tuổi.
Những quảng cáo cờ bạc trực tuyến xuất hiện tràn lan vì đôi khi người dùng đánh lừa hệ thống xét duyệt quảng cáo của Facebook bằng cách sử dụng các thủ thuật mới (chẳng hạn như obfuscation* - Sử dụng biểu tượng hoặc ký tự Unicode trong văn bản quảng cáo nhằm mục đích che giấu các từ hoặc cụm từ) để cản trở hệ thống quảng cáo phát hiện và thực thi chính sách. Meta đang nỗ lực để phát hiện những hành động này và cập nhật hệ thống để ngăn chặn những quảng cáo không phù hợp.
Tại Meta, công ty đã có chính sách quảng cáo chi tiết và rõ ràng, được thiết kế để đảm bảo rằng các quảng cáo không vi phạm chính sách này và không liên kết đến các nội dung gây hiểu lầm, spam hoặc gian lận.
Quảng cáo trước khi xuất hiện trên Facebook hoặc Instagram sẽ được xem xét để đảm bảo tuân thủ theo Chính sách quảng cáo. Bất kỳ ai cũng có thể báo cáo một quảng cáo trên Facebook nếu họ tin rằng nó vi phạm Chính sách Quảng cáo của chúng tôi.
Về mặt kiểm duyệt, Meta cho biết đang sử dụng quy trình xét duyệt tự động và quy trình xét duyệt thủ công (trong một số trường hợp) để thực thi các chính sách của mình.
Ngoài việc xem xét từng quảng cáo, Meta còn theo dõi và điều tra hành vi của nhà quảng cáo và có thể hạn chế các tài khoản nhà quảng cáo nào không tuân thủ Tiêu chuẩn quảng cáo, Tiêu chuẩn cộng đồng hoặc các chính sách và điều khoản khác của Meta.
Quy trình xét duyệt của Meta có thể không phát hiện tất cả các vi phạm chính sách, đồng thời quảng cáo vẫn phải trải qua quy trình xem xét và xem xét lại và có thể bị từ chối do vi phạm chính sách bất kỳ lúc nào.
Nhà quảng cáo có trách nhiệm hiểu và tuân thủ các chính sách của chúng tôi nêu trong Tiêu chuẩn quảng cáo của Meta, Điều khoản dịch vụ và bất kỳ điều khoản và nguyên tắc hiện hành nào khác, cũng như tất cả các luật và quy định của địa phương.
"Nhà quảng cáo có quảng cáo bị từ chối thường sẽ được tạo cơ hội chỉnh sửa quảng cáo để tuân thủ, cũng như có thể yêu cầu xem xét lại nếu họ cho rằng quảng cáo của mình bị từ chối không thỏa đáng", thông tin cho biết.