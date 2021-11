Đề phòng bệnh ung thư 6.300 người Việt phát hiện mỗi năm, tử vong đến 43%

Your browser does not support the audio element.

Ngày 29/11, bác sĩ Phó Minh Tín, khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD TPHCM) cho biết, theo thống kê mới nhất của cơ quan nghiên cứu ung thư thế giới, ung thư tuyến tiền liệt xếp hàng thứ hai trong tổng số các loại ung thư thường xảy ra ở nam giới, chỉ đứng sau ung thư phổi.

Căn bệnh 6.300 người Việt phát hiện mỗi năm

Tại Việt Nam, mỗi năm phát hiện khoảng 6.300 trường hợp ung thư tuyến tiền liệt với tỷ lệ tử vong khá cao, gần 43%. Riêng ở khoa Tiết niệu của BV ĐHYD, mỗi năm tiếp nhận gần 150 ca ung thư tuyến tiền liệt. Điều đáng lo ngại là trên 85% người bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn có triệu chứng rối loạn tiểu, nghĩa là ung thư ở giai đoạn trễ, thậm chí có thể đã di căn.

Như trường hợp của ông Nguyễn Văn N. (80 tuổi, ngụ TPHCM) đến BV khi đã có dấu hiệu nặng. Sau thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt di căn xương, gây ảnh hưởng đến chức năng vận động. Ngoài ra, ông N. còn có tiền căn cao huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.