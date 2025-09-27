Để phạm nhân đục tường bỏ trốn, 2 cán bộ lãnh án

Chiều 26-9, TAND khu vực 5 – Quảng Trị đã tuyên án đối với hai cựu cán bộ Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) về tội "Thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn".

Bị cáo Hoàng Minh Thắng (46 tuổi) bị tuyên phạt 24 tháng tù, còn bị cáo Hồ Linh Quyền (43 tuổi) lĩnh 30 tháng tù, cả hai cùng được cho hưởng án treo.

Hai cựu cán bộ công an lĩnh án treo vì để phạm nhân bỏ trốn.

Kế hoạch đục tường bằng đoạn thép 24,5cm

Theo cáo trạng, hai phạm nhân bị giam chung tại Buồng 1A, Nhà tạm giữ tại Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị là Đoàn Trân (bị khởi tố về tội vận chuyển ma túy, thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng) và Nguyễn Văn Tiềm (chờ thi hành án 5 năm tù về tội tàng trữ ma túy).