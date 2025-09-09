Để nước mắm là di sản, thay vì di tích

Từng dính kiếp nạn

Phan Thiết, đúng hơn là Bình Thuận, có thể nói là cái nôi của kỹ nghệ nước mắm truyền thống, với sản lượng 40 triệu lít/năm vào những năm 1920 - 1930, cung cấp cho toàn Nam bộ, gần 2/3 Trung bộ và một phần xứ Campuchia.

Năm 1933, Trúc Viên, hội viên của một hội nước mắm ở Bình Thuận (tạm gọi như thế), đã cho Tín Đức thư xã xuất bản quyển “Vấn đề nước mắm”, nói về những khó khăn mà ngành kỹ nghệ này phải đương đầu.

Chuyện đầu tiên họ gặp phải là nước mắm giảo năm 1913. “Không đầy hai năm (1914 - 1915), đại đa số hàm hộ tỉnh Bình Thuận đều phá sản” (Vấn đề nước mắm, Tín Đức thư xã xuất bản, 1933).

Câu chuyện như sau: “Năm 1913, trong những nhà Huê kiều buôn bán nước mắm tại Sài Gòn, Chợ Lớn, có mấy kẻ gian thương, chế tạo ra được một thứ nước mắm giả gọi là “nước mắm giảo”. Họ mua một, hai phần “nước mắm nhứt” của hàm hộ, rồi đổ vô tám, chín phần nước muối và pha một thứ thuốc hóa học gọi là Acide muriatique, trộn đánh một đêm, thì thành ra thứ nước mắm cũng giống nước mắm thiệt, nhưng cứ như sự nghiên cứu của Y Viện Pasteur Sài Gòn, thì nước mắm giảo rất độc, mà hạng bình dân đâu có biết, thấy nước mắm nào rẻ thì đua nhau mua dùng, trối kệ giả hay thiệt, hại hay không. Nước mắm giảo tràn lan khắp Nam Kỳ, làm cho nước mắm thiệt hạ giá quá phân nửa trước kia “mỗi trăm ăn tiền” là 125 tỉn, giá 90$, mà lúc bấy giờ chỉ còn có 35$ hoặc 40$ thôi”.

Dân hàm hộ phải cậy đến pháp luật. Nhà cầm quyền Pháp đã ra nghị định ngày 21/12/1916 nói rõ rằng “nước mắm phải làm bằng cá tươi và muối biển”. Từ đó, các thứ nước mắm không làm bằng cá tươi và muối biển bị Nhà nước đô hộ thẳng tay đàn áp.

Mấy năm trước đây từng xảy ra một vụ va chạm làm nước mắm phải mặc thêm chiếc áo “truyền thống” để phân biệt với nước mắm “công nghiệp”. Một scandal “nước mắm thạch tín” được tung ra trên các phương tiện truyền thông đã gây kiếp nạn cho nước mắm truyền thống. Có lẽ cũng nhờ cái kiếp nạn suýt nhấn chìm nước mắm truyền thống đó mà người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến loại nước mắm phần lớn làm từ cá cơm, cá nục và muối. Nhưng vấn đề của nước mắm truyền thống vẫn cứ lừng lững.