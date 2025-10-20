'Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài' mê Liên Bỉnh Phát như điếu đổ

Kim Chung (truyền hình) là 1 trong 3 giải thưởng danh giá nhất showbiz Đài Loan (Trung Quốc), bên cạnh Kim Khúc (âm nhạc) và Kim Mã (điện ảnh). Vào ngày 15/9, khán giả Việt không khỏi tự hào khi Liên Bỉnh Phát vào đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Chung lần thứ 60, với vai bác sĩ Phạm Văn Ninh trong phim Bác Sĩ Tha Hương.

Thời điểm này, người hâm mộ không nhiều hy vọng về cơ hội thắng giải của Liên Bỉnh Phát tại Trung Quốc, bởi nam diễn viên sinh năm 1990 phải cạnh tranh với dàn sao danh tiếng và có diễn xuất cực đỉnh là Tống Vĩ Ân, Phạm Thiếu Huân, Kha Thúc Nguyên và Dương Hựu Ninh.

Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra vào đêm 18/10, cái tên Liên Bỉnh Phát đã được xướng lên cho ngôi vị Thị đế tại Kim Chung lần thứ 60, trong tiếng vỗ tay tán thưởng của các nghệ sĩ tham dự lễ trao giải. Giới truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) ca ngợi thành tích của Liên Bỉnh Phát ở Kim Chung là "chiến thắng lịch sử của diễn viên Việt".

Liên Bỉnh Phát là nam diễn viên đầu tiên vào đề cử và lên ngôi Thị đến tại Kim Chung

Tạo tiếng vang lớn chưa từng thấy ngay lần đầu "mang chuông đi đánh xứ người"

Tháng 4/2023, Liên Bỉnh Phát thông báo sang Đài Loan (Trung Quốc) quay bộ phim truyền hình Bác Sĩ Tha Hương, cùng mỹ nhân Trương Quân Ninh. Đây là dự án nam diễn viên đã trao đổi với ekip xứ Đài từ năm 2022. Lần đầu "xuất khẩu diễn xuất" sang thị trường Trung Quốc, lại còn hợp tác với người đẹp hạng A Trương Quân Ninh, cái tên Liên Bỉnh Phát lập tức gây chú ý khắp xứ Đài. Anh được truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) săn đón và gọi với danh xưng "Ảnh đế Việt Nam" trên tất cả tít báo.