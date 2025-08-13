'Đệ nhất đào thương' xuất thân hoàng tộc, bỏ hào quang theo chồng ra nước ngoài

NSƯT Minh Trang sinh năm 1962 tại Hà Nội, là diễn viên kịch nổi tiếng của thập niên 80. Bà được mệnh danh là "đệ nhất đào thương" của sân khấu thoại kịch miền Nam.

Nữ nghệ sĩ tạo dấu ấn và thành công ngay từ vai chính đầu tiên trong vở Hà Mi của tôi, sau đó là Cô gái đội mũ nồi xám, Tôi và chúng ta, Lôi vũ.

Năm 1987, nghệ sĩ Minh Trang vào TP.HCM sinh sống cùng gia đình. Tại đây, bà vẫn thể hiện sự xuất sắc của mình trong diễn xuất. Sự nổi tiếng của bà từng được NSND Hồng Vân gọi là "vedette của các vedette" trên sàn diễn.