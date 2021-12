Đề nghị xử lý việc người ở TPHCM mắc Covid-19 tự ý về địa phương

Your browser does not support the audio element.

Sáng 7/12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền thành phố năm 2021, phương hướng năm 2022 và xem xét một số tờ trình quan trọng.

Tại phiên khai mạc, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - nhìn nhận, thành phố vừa trải qua làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 với nhiều ảnh hưởng nặng nề, tác động mạnh đến tình hình kinh tế và đời sống xã hội. Cử tri cùng nhân dân TPHCM đã gửi gắm nhiều kiến nghị với mong muốn địa phương này thực hiện hiệu quả quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

"Vấn đề đặt ra hiện nay là cần tập trung kiểm soát tốt dịch Covid-19, triển khai có hiệu quả các chương trình phục hồi kinh tế trên các ngành, lĩnh vực trên cơ sở huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội" - bà Tô Thị Bích Châu phát biểu.