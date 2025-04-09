Đề nghị truy tố vợ chồng chủ công ty đậu phộng Tân Tân

Cơ quan CSĐT công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 16 TPHCM đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Tân (62 tuổi, Giám đốc Công ty CP Tân Tân) về tội “Trốn thuế" và “Không chấp hành án”.

2 thành viên HĐQT Công ty CP Tân Tân là bị can Châu Ngọc Phụng (54 tuổi, vợ của ông Tân) và Trần Quốc Tuấn (57 tuổi, em trai ông Tân) cùng bị đề nghị tuy tố về tội “Không chấp hành án”.

Vụ án đã hai lần trả hồ sơ để điều tra, làm rõ một số nội dung liên quan cũng như vai trò đồng phạm của một số người.

Hành vi phạm tội

Theo hồ sơ vụ án, Công ty CP Tân Tân được thành lập năm 2007, do ông Tân nắm 80% cổ phần, ông Tuấn và bà Phụng (vợ ông Tân) mỗi người 10%. Tất cả hoạt động do ông Tân quản lý, điều hành.