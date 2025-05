Đề nghị truy tố ông Phạm Thái Hà, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan, đồng thời đề nghị truy tố 30 bị can.

Trong đó, Nguyễn Duy Hưng, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Phạm Thái Hà (Ảnh: Q.H.).

Cùng tội danh trên còn có Trần Anh Quang, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An; Nguyễn Khắc Mẫn, nguyên Phó Tổng giám đốc và 24 người khác.