Đề nghị truy tố người Hàn Quốc giết đồng hương, bỏ xác trong vali ở TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can người Hàn Quốc Jeong In Cheol về tội giết người và cướp tài sản.

Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Jeong In Cheol (37 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Bị can Jeong In Cheol liên quan tới vụ án mạng giết người đồng hương rồi phân xác nạn nhân, giấu vào vali ở khu dân cư quận 7 hồi cuối năm 2020. Bị can Jeong In Cheol bị truy tố tội "Giết người" và "Cướp tài sản". (Ảnh: Công an cung cấp) Theo kết luận điều tra bổ sung, Jeong In Cheol và nạn nhân Han Yong Duk (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) quen biết nhau ở Việt Nam và cả hai là đối tác làm ăn. Tháng 4/2020, Cheol và Han Yong Duk hùn vốn đầu tư kinh doanh mỗi người 1,8 tỷ đồng, nhưng thất bại. Ngày 14/11/2020, anh Duk đến gặp Cheol tại công ty của Cheol (trụ sở phường Tân Hưng, quận 7) đặt vấn đề vay 2,7 tỷ đồng trong thời gian 2 ngày để đầu tư, kinh doanh. Sau khi thỏa thuận, Cheol đã mượn tiền em vợ, bạn bè đưa cho Duk vay số tiền 2,7 tỷ với lãi suất 30% trong vòng 2 ngày, thời hạn trả nợ là ngày 16/11/2020. Đến ngày 17/11/2020, anh Duk không trả nợ tổng số tiền 3,51 tỷ đồng cả gốc và lãi cho Cheol mà thách thức, đòi cấn trừ 1,8 tỷ đồng đã hùn vốn đầu tư trước đó. Do ức chế vì kinh doanh thua lỗ cộng với việc bị em vợ, bạn bè đòi nợ, Cheol nảy sinh ý định giết anh Duk, cướp tài sản với mục đích trừ nợ. Ngày 24/11/2020, Cheol đi mua cưa tay, kềm, kéo, túi nilon, thuốc ngủ, găng tay y tế đem về công ty cất giấu. Đến tối 26/11/2020, Cheol lái xe chở anh Duk về trụ sở công ty ở quận 7, sau đó lấy thuốc ngủ hòa vào bia đưa cho nạn nhân uống. Khi Duk ngấm thuốc, Cheol nhét găng tay y tế vào miệng cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau khi Duk chết, Cheol kéo thi thể người đồng hương vào thang máy đưa xuống tầng 1 của công ty. Hắn dùng cưa phân xác nạn nhân thành nhiều phần bỏ vào túi nilon và vali để phi tang. Quảng cáo Sau đó, Cheol lấy 2 vòng đeo tay và điện thoại của nạn nhân và nhờ người quen đem đi bán, tuy nhiên nhiều cửa hàng trả giá thấp nên hắn đã không bán. Chiều 28/11/2020, Jeong In Cheol bị Công an TP.HCM bắt giữ khi đang lẩn trốn tại căn hộ ở quận 2 (nay là TP Thủ Đức, TP.HCM). Quang Anh