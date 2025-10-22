Đề nghị truy tố kẻ xâm hại 6 trẻ em ở Đà Lạt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đắt Vũ (còn gọi "Thích Vạn Chánh"), sinh năm 1987, trú phường Cam Ly – Đà Lạt, về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ sở TT - nơi xảy ra vụ án .

Theo kết luận điều tra, từ năm 2017, Nguyễn Đắt Vũ được trụ trì Thiền viện Vạn Hạnh giao quản lý cơ sở tu tập TT (phường Cam Ly – Đà Lạt).