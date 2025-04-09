Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs liên quan Tập đoàn Chị Em Rọt

Chiều 4/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự vụ án “Lừa dối khách hàng” liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Theo đó, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án “Lừa dối khách hàng”; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.