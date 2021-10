Đề nghị truy tố các đối tượng chế tạo, mua bán vũ khí ở Đồng Nai

(CATP) Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hồ Chí Minh đã hoàn tất các kết luận điều tra, kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Hoài Bắc (nguyên cán bộ Công an), Lê Thị Phương Hồng về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh - Saigon Co.op) về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trước đó, vào tháng 12-2020, Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố ông Diệp Dũng để điều tra về hành vi "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.