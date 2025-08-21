Đề nghị truy tố ca sĩ Chi Dân cùng anh trai vì tổ chức sử dụng ma túy

Theo kết luận điều tra, vụ án có tổng cộng 32 bị can bị đề nghị truy tố về các tội như: “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Trong số đó, ca sĩ Chi Dân và anh trai - Nguyễn Trung Tín (44 tuổi, quê Kiên Giang) - cùng bị cáo buộc về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” khi có hành vi rủ rê, tổ chức cho nhóm bạn sử dụng ma túy trong một cuộc nhậu thâu đêm.

Từ đường dây mua bán ma túy đến hành vi sử dụng tập thể

Theo hồ sơ vụ án, 22h ngày 6/11/2024, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát ma tuý, Công an TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra một khách sạn M.P. tại xã Tân Vĩnh Lộc. Tại một phòng trong khách sạn, công an phát hiện Võ Thị Kim Tuyến (38 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng đồng phạm cất giấu gần 298g ma túy cùng các dụng cụ sử dụng ma tuý.