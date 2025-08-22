Đề nghị truy tố 20 lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa có kết luận điều tra và đề nghị truy tố 33 bị can về các tội đưa nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai).

Trong đó, 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ gồm: Lê Văn Hùng - Viện trưởng, Bùi Thế Hùng – nguyên Viện trưởng, Nguyễn Thành Công – phó Viện trưởng, Nguyễn Hữu Tý – nguyên Phó Viện trưởng, Nguyễn Văn Trọng- Trưởng khoa, Phạm Công Hoà - Trưởng khoa, Nguyễn Thành Quang – nguyên Trưởng khoa, Trần Tấn Thuyết – nguyên Trưởng khoa.

8 bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ gồm: Phạm Văn Thắng – Phó trưởng khoa, Nguyễn Thị Huyên - Trưởng khoa, Nguyễn Văn Thành – bác sĩ, Trương Thị Xuân Uyên – Phó trưởng khoa, Đặng Quốc Tuyên - Trưởng khoa, Lý Thị Hoài Nam - Trưởng khoa, Lâm Thị Ánh Hồng - điều dưỡng trưởng, Nguyễn Thị Ngọc Trang - Trưởng khoa.