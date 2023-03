Đề nghị tiếp tục quy định "đánh thuế cao với người có nhiều nhà, đất"

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam, riêng nội dung về thu hồi đất có hơn 650.000 ý kiến góp ý, do đây là vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi, sinh kế của nhiều người dân, là một trong những lĩnh vực nóng, nhạy cảm, có nhiều khiếu kiện.

Về việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, có ý kiến đề nghị bỏ quy định "thu hồi đất để làm nhà công vụ, nhà khách của lực lượng vũ trang" vì chưa thể hiện rõ bản chất của mục đích quốc phòng, an ninh; không thể hiện được tính cấp bách, cần thiết của yêu cầu quốc phòng, an ninh.

"Việc làm nhà công vụ, nhà khách của lực lượng vũ trang nên được các đơn vị lực lượng vũ trang bố trí thực hiện chung với việc xây dựng trụ sở làm việc", theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Với nội dung "Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng", có ý kiến đề nghị tách mục đích thu hồi đất phục vụ vì lợi ích quốc gia và công cộng khỏi mục đích phát triển kinh tế - xã hội.

"Dự án công trình để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, trong đó có trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại thì nên để nhà đầu tư thương lượng với người dân", theo MTTQ Việt Nam.

Dự Luật đưa ra các quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và chỉ liệt kê danh mục các dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất mà thiếu các điều kiện, tiêu chí cụ thể để làm rõ thế nào là dự án vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Vì vậy, MTTQ Việt Nam đề nghị Luật cần phải có định nghĩa cụ thể về các khái niệm này, ít nhất là giải thích từ ngữ. "Nếu không cụ thể, dễ bị áp dụng chủ quan, dẫn tới tình trạng nhiều dự án thu hồi đất thiếu minh bạch, không đúng mục đích; thu hồi đất tràn lan, để lại quá nhiều dự án treo, gây lãng phí rất lớn từ nguồn lực đất đai", MTTQ Việt Nam nhận định.