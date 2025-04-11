Đề nghị phạt ca sĩ Vũ Hà 100 triệu đồng

Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sỹ Vũ Hà, 54 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, TPHCM) thừa nhận cáo trạng truy tố và nói “không oan”.

Ông Hà khai không nhớ mở thẻ đánh bạc tại King Club khi nào, chỉ nhớ được một người bạn Việt kiều mở thẻ cho. Theo lời khai của ông Hà, sau khi mở thẻ, ông không chơi luôn mà sau đó mới vào chơi một lần duy nhất.

Số tiền mang đi chơi game chỉ khoảng 5-10 triệu đồng, nguồn gốc từ thu thập. Đây là số tiền ông Hà thường xuyên để trong ví. Ông Hà khai đã ngồi chơi khoảng 2-3 tiếng, chơi giật xèng (Slot) và Roulette “nên mới vậy”. Đến nay ông Vũ Hà đã nộp khắc phục 10 triệu đồng.