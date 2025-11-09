Đề nghị mức án đối với bác sỹ hiếp dâm nữ bệnh nhân tại phòng khám tư ở Đồng Nai

Ngày 11-9, TAND Khu vực 7 - Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ) về tội hiếp dâm. Phiên toà được xét xử kín.

Trước đó, ngày 14-8, phiên toà được đưa ra xét xử. Tuy nhiên khi bắt đầu thủ tục, bị hại có dấu hiệu mệt, không đảm bảo sức khoẻ nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và mời bác sĩ vào phòng xử để thăm khám ngay tại chỗ. Sau đó, bị hại được đưa thẳng đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khoẻ.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Định Quán (nay là VKSND Khu vực 7 - Đồng Nai), Nguyễn Văn Chiến là bác sĩ khoa sản ở Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán và có có mở Phòng khám sản phụ khoa riêng do Chiến làm chủ.