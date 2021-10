Đề nghị mức án cho các bị cáo trong vụ án nói xấu lãnh đạo trên MXH

Đại diện VKS tuyên bố cáo trạng. Đầu năm 2020, Dũng xin tài khoản facebook “Lê Lết” từ Hoàng Thế Nhân (SN 1984; ngụ KV.9, P.An Đông, TP.Huế, Thừa Thiên Huế) rồi đổi thành “Thu Hà” nhằm đăng các bài viết nói xấu Đại tá Trần Đức Việt – nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Dũng và Thi viết bài rồi Dũng đăng lên facebook “Thu Hà” và “Hoàng Lê”.

Tháng 7-2020, Dũng và Thi viết bài về các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị với 79 bài đều do Dũng đăng lên facebook. Tháng 11-2020, Huy viết các bài có nội dung xuyên tạc, nói xấu ông Việt, Công an tỉnh, các lãnh đạo tỉnh và những bài viết đăng trên các trang facebook: Thu Hà; fanpage QUẢNG TRỊ 357 và fanpage Quảng Trị 357.

Ngày 10-2-2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng. Theo điều tra, từ ngày 28-4-2020 đến 01-2-2021, Thi biên tập 53 bài, Huy biên tập 26 bài.

Tại toà, bị cáo Dũng khai: “Tôi chia sẻ tâm sự, buồn vui rồi gửi qua messenger để làm kỷ niệm về già. Bị cáo và Thi là bạn bè thân quen nhau nên chỉ trao đổi, chia sẻ tâm sự với nhau chứ không bàn bạc, trao đổi về cách viết bài. Bị cáo thừa nhận, xuất phát từ sự mâu thuẫn, thù ghét ông Việt.