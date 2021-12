Đề nghị kỷ luật Phó Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Gia Lai

Your browser does not support the audio element.

Theo đó, qua kiểm tra, cơ quan kiểm tra tỉnh ủy kết luận, ông Huỳnh Văn Tâm - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ có khuyết điểm, vi phạm trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Sở Nội vụ làm chủ đầu tư.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Huỳnh Văn Tâm gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông sinh hoạt, công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với đồng chí Huỳnh Văn Tâm theo đúng quy định.