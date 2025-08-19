Đề nghị chuyển vụ việc có dấu hiệu gian lận đấu thầu dự án ở TPHCM sang công an

Thanh tra TPHCM vừa có kết luận số 385/KL-TTTP-P3 về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách tại các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn huyện Cần Giờ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư.

Trong đó, Thanh tra TPHCM chỉ ra, tại gói thầu số 1 thuộc dự án xây dựng hệ thống đê bao sông Hà Thanh, từ mũi Đồng Hòa đến mũi Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) có một số dấu hiệu sai phạm.

Cụ thể, gói thầu số 1 có trị giá hơn 190 tỷ đồng, hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tần Lê C.O được chủ đầu tư chỉ định thầu với giá trúng thầu tư vấn hơn 136 triệu đồng.

Có 6 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu, trong đó có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, gồm liên danh Công ty CP Xây lắp Thủy sản II và Công ty CP Xây dựng Vận tải Đầu tư Kinh doanh Nhà Hải Đăng, Công ty CP Công trình Giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đồng Mỹ.