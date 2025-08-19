Đề nghị chuyển vụ việc có dấu hiệu gian lận đấu thầu dự án ở TPHCM sang công an

Thanh tra TPHCM vừa có kết luận số 385/KL-TTTP-P3 về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách tại các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn huyện Cần Giờ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư.
Trong đó, Thanh tra TPHCM chỉ ra, tại gói thầu số 1 thuộc dự án xây dựng hệ thống đê bao sông Hà Thanh, từ mũi Đồng Hòa đến mũi Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) có một số dấu hiệu sai phạm.
Cụ thể, gói thầu số 1 có trị giá hơn 190 tỷ đồng, hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tần Lê C.O được chủ đầu tư chỉ định thầu với giá trúng thầu tư vấn hơn 136 triệu đồng.
Có 6 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu, trong đó có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, gồm liên danh Công ty CP Xây lắp Thủy sản II và Công ty CP Xây dựng Vận tải Đầu tư Kinh doanh Nhà Hải Đăng, Công ty CP Công trình Giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đồng Mỹ.
Sau đó, liên danh Công ty CP Xây lắp Thủy sản II và Công ty CP Xây dựng Vận tải Đầu tư Kinh doanh Nhà Hải Đăng được Ban Quản lý dự án Cần Giờ phê duyệt trúng thầu với giá hơn 189 tỷ đồng.
Kết quả kiểm tra, xác minh hồ sơ dự thầu của liên danh này cho thấy, có cơ sở xác định nhà thầu đã cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu (nộp vào tháng 3/2018) đối với gói thầu số 1.
Cụ thể, trong hồ sơ dự thầu, liên danh Công ty CP Xây lắp Thủy sản II và Công ty CP Xây dựng Vận tải Đầu tư Kinh doanh Nhà Hải Đăng cùng cung cấp hợp đồng thi công xây dựng số 42/2016 ngày 2/6/2012 (thực hiện gói thầu thi công xây dựng tuyến đường D4 và đường số D10, công trình hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đất Đỏ I ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có giá trị hợp đồng là hơn 146 tỷ đồng.
Hồ sơ này kèm biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình ngày 18/1/2018, được ký kết giữa liên danh này với Công ty CP Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông để chứng minh năng lực kinh nghiệm đạt yêu cầu.
Tuy nhiên, đối tác của liên danh là Công ty CP Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông chỉ cung cấp cho đoàn thanh tra các tài liệu, gồm quyết định số 11 ngày 27/8/2017 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng thi công xây dựng công trình số 04/2017 ngày 2/6/2017 với giá trị hợp đồng là 59 tỷ đồng… mà không có tài liệu là hợp đồng thi công xây dựng số 42/2016 nêu trên.
Qua đối chiếu sơ bộ bảng giá chi tiết hợp đồng đính kèm theo 2 hợp đồng, phần nội dung khối lượng tương ứng theo hạng mục công việc trong bảng giá chi tiết của hợp đồng số 42/2016 nhiều hơn từ 2 - 3 lần so với hợp đồng số 04/2017.
Thanh tra TPHCM nhận định, có cơ sở để xác định liên danh Công ty CP Xây lắp Thủy sản II và Công ty CP Xây dựng Vận tải Đầu tư Kinh doanh Nhà Hải Đăng cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu số 1 để được đánh giá hồ sơ dự thầu đạt yêu cầu. Từ đó, liên danh trên trúng thầu gói thầu này, vi phạm điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu 2013.
Theo thông tin bước đầu do Chi cục Thuế quận Gò Vấp - TPHCM cung cấp, doanh thu kê khai thuế các năm 2015, 2016, 2017 của Công ty CP Xây dựng Vận tải Đầu tư Kinh doanh Nhà Hải Đăng (thành viên liên danh) lần lượt là 43,2 tỷ đồng, 55,2 tỷ đồng, 108 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu trung bình 3 năm của Công ty CP Xây dựng Vận tải Đầu tư Kinh doanh Nhà Hải Đăng là 68,8 tỷ đồng.
Trong khi đó, hồ sơ mời thầu của gói thầu số 1 có yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng tối thiểu của nhà thầu là 194 tỷ đồng trong vòng 3 năm trở lại đây. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.
Chánh Thanh tra TPHCM đã kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM giao thanh tra chuyển thông tin dấu hiệu gian lận trong đấu thầu và làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức đến Công an TPHCM để xử lý theo Điều 222 và Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi 2017 đối với gói thầu số 1 thuộc dự án xây dựng hệ thống đê bao sông Hà Thanh từ mũi Đồng Hòa đến mũi Cần Thạnh.
Theo Duy Quang