Đề nghị cho người nhập cảnh cách ly tại nhà, được tiếp xúc với gia đình

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam (VABA) vừa có văn bản gửi tới Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, góp ý hướng dẫn về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh qua đường hàng không.

Không cách ly tập trung nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine

Theo đó, về yêu cầu chung phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh, "trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi", VABA đề nghị sửa đổi là "trừ trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi" cho phù hợp với quy định và điều kiện chung trên thế giới. Đề nghị chỉ cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế 14 ngày kể từ khi nhập cảnh.

Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi Covid-19, VABA đề nghị quy định trong 3 ngày đầu, người nhập cảnh tự kiểm tra sức khỏe tại nhà, được phép tiếp xúc với người nhà theo nguyên tắc 5K. Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh, nếu có kết quả dương tính mới xét nghiệm RT - PCR.

Đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine, VABA đề nghị bổ sung quy định nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà, chính quyền địa phương có trách nhiệm bố trí cách ly tập trung 7 ngày; cần phải có hướng dẫn cho các địa phương về việc ra quyết định cách ly hành khách, nếu không có hướng dẫn cụ thể sẽ dẫn tới rất khó khăn khi triển khai trong thực tế.