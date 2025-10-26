Đề nghị các phòng kiểm nghiệm Cadimi và Vàng O trong sầu riêng chạy hết công suất

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 18-10, Việt Nam có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công nhận phục vụ kiểm tra dư lượng Cadimi và Vàng O. Tổng năng lực xử lý mẫu lên đến 3.200 mẫu/ngày, về lý thuyết hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.



Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các phòng thử nghiệm Cadimi và Vàng O trong sầu riêng chạy hết công suất

Tuy nhiên, một số phòng kiểm nghiệm hiện đang tạm ngừng hoạt động do bảo trì, sửa chữa hoặc chờ được đánh giá, công nhận lại, khiến hệ thống bị gián đoạn cục bộ.