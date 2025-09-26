Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9/2024) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức đảng, đảng viên.

Trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Ông Đỗ Trọng Hưng trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.