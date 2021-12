Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần Phạm Thái Sơn

Your browser does not support the audio element.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Trà Vinh và một số cán bộ, đảng viên.

Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Trà Vinh đã vi phạm các nguyên tắc, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và nhiều cán bộ, đảng viên liên quan, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt và chỉ huy các đơn vị trực thuộc thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản.