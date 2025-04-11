Đề nghị án tù cho ông Hồ Đại Dũng và các đại gia trong vụ đánh bạc

Quan điểm luận tội của đại diện VSK cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và an toàn xã hội. Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực điều khiển hành vi, nhưng vì vụ lợi đã coi thường pháp luật nên đã tổ chức và tham gia đánh bạc, dù biết rõ hành vi này bị nhà nước nghiêm cấm.

Đại diện VKS nhấn mạnh, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, dù là trò chơi điện tử có thưởng hay các phương tiện khác đều gây tác hại lớn xã hội, trật tự an toàn công cộng. Đặc biệt trong vụ án này, có những bị cáo là người có địa vị xã hội cao, có trình độ học vấn, hiểu biết và lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia đánh bạc, càng làm tăng độ nghiêm trọng của vụ án.

Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, nhằm nghiêm trị, giáo dục, răn đe mạnh mẽ, đồng thời góp phần phòng ngừa tội phạm và bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

Quan điểm luận tội của đại diện VKS nêu rõ vụ án có sự tham gia của nhiều bị cáo, mỗi người giữ một vai trò khác nhau trong việc tổ chức và tham gia các hoạt động đánh bạc trái phép.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc, bị cáo Kim In Sung được xác định giữ vai trò chính trong vụ án và là người chủ mưu, cầm đầu hoạt động tổ chức đánh bạc trong thời gian dài, với quy mô đặc biệt lớn và thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.