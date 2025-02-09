HLV Ruben Amorim đã giảm bớt phần nào áp lực sau chiến thắng 3-2 của MU trước Burnley ở vòng 3 Premier League nhờ quả phạt đền ở phút 90+7 của đội trưởng Bruno Fernandes tại Old Trafford. Bây giờ, trung vệ người Hà Lan Matthijs De Ligt bày tỏ cảm xúc rõ ràng về việc Amorim chia tay MU.

Theo đó, hậu vệ Matthijs de Ligt của Manchester United khẳng định các cầu thủ hoàn toàn ủng hộ HLV Ruben Amorim và muốn ông ở lại. Áp lực trước mắt đã giảm bớt cho Amorim sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Burnley, nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 97 của đội trưởng Bruno Fernandes.

Đó là chiến thắng đầu tiên của MU trong mùa giải này, sau thất bại tủi hổ ở Cúp Liên đoàn Anh trước đội bóng hạng hai Grimsby hồi giữa tuần trước. Cú sốc này đã khiến Amorim phải chịu áp lực rất lớn, nhưng De Ligt khẳng định các cầu thủ vẫn tin tưởng vào HLV trưởng và thừa nhận họ phải chịu phần lớn trách nhiệm cho khởi đầu mùa giải kém cỏi.