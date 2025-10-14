Để không lệ thuộc vào người yêu

Có bạn gái suốt ngày lăm lăm cái điện thoại chờ tin nhắn hay cuộc gọi của người yêu nhưng càng chờ càng không thấy khiến cô bồn chồn, khắc khoải. Có chàng trai mất ăn mất ngủ, thậm chí bỏ cả học hành, công việc khi bị người yêu chia tay.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Trên đời có một thực tế nghiệt ngã là bạn càng lệ thuộc vào ai thì người đó càng đánh giá thấp bạn. Khi một anh chàng nắm thóp được cô người yêu không thể sống thiếu mình thì việc gì anh ta còn phải chinh phục cô nữa? Cho nên muốn hấp dẫn người yêu, bạn đừng bao giờ để anh ta nghĩ rằng thiếu anh ấy bạn không sống nổi. Nếu bạn để người yêu nhận thấy điều đó, họ sẽ coi thường bạn ngay.

Có cô gái chia sẻ với chuyên gia tâm lý: “Mỗi khi đi cùng nhau em không biết mặc màu gì, để kiểu tóc thế nào nếu chưa hỏi ý kiến anh ấy”. Không ít trường hợp sự lệ thuộc trở thành một dạng bệnh lý. Có những người vợ rơi vào trầm cảm hàng năm trời, thậm chí ngất lên ngất xuống từ khi phát hiện chồng ngoại tình. Có những người đàn ông vùi đầu vào rượu, thuốc lá khi phát hiện vợ phản bội mà không thể tìm ra giải pháp cho cuộc hôn nhân bất hạnh.

Tất nhiên khi bạn đã yêu hay kết hôn với ai không thể không lệ thuộc ít nhiều vào người ấy, nhưng đó phải là sự đồng lệ thuộc - nghĩa là cả hai cùng lệ thuộc vào nhau mới là mối quan hệ bình đẳng. Khi một bên tự ý bứt ra khỏi mối quan hệ và chạy theo một đối tượng khác thì tại sao cứ phải có người đó bạn mới tồn tại được? Nếu không muốn trở thành kẻ nô lệ khốn khổ của tình yêu, bạn cần nhớ và thực thi những nguyên tắc cơ bản sau:

Tự chủ về kinh tế: Khi còn nhỏ, tất cả đều lệ thuộc vào cha mẹ. Tuổi thơ càng được nuông chiều, tính lệ thuộc càng cao. Đến tuổi trưởng thành, nếu bạn vẫn lệ thuộc về kinh tế tất nhiên sẽ kéo theo những lệ thuộc khác. Cho nên dấu hiệu đầu tiên của một người trưởng thành là phải tự lập về kinh tế, ít nhất là nuôi sống được bản thân. Dù bạn bao nhiêu tuổi nhưng nếu chưa tự lập được thì bạn mới chỉ trưởng thành về sinh học mà chưa trưởng thành về xã hội học. Khi bạn kết hôn với ai, dù họ hứa sẽ cung cấp cho bạn một cuộc sống đủ đầy, bạn cũng đừng từ bỏ công việc của mình và sống bám vào họ. Nếu phải nghỉ việc vì ốm đau hay sinh con cũng cố gắng sắp xếp để thời gian đó không quá dài.

Đừng cắt đứt các mối quan hệ khác: Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Chúng ta đều sinh ra và lớn lên trong nhiều mối quan hệ, gắn bó với ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè. Những quan hệ đó nâng đỡ ta rất nhiều, giúp cân bằng tinh thần, tình cảm. Vì vậy, dù tình yêu hay hôn nhân nồng thắm đến đâu, bạn cũng đừng để người yêu hay bạn đời thao túng, ép bạn xa rời những mối quan hệ trước đó. Bạn sẽ trở thành hòn đảo bé nhỏ chơ vơ giữa sóng gió đại dương. Khi chẳng may tình yêu, hôn nhân tan vỡ, bạn sẽ rất chới với.

Tự quyết định các vấn đề của mình: Giữa 2 kẻ yêu nhau tất nhiên có những cái chung. Từ chuyện nhỏ như ăn, mặc đến chuyện lớn như những dự định tương lai bạn đều có quyền lựa chọn theo ý mình. Đừng nên việc gì cũng phải xin ý kiến người yêu hay bạn đời và chỉ được làm nếu họ đồng ý. Khi thực sự yêu bạn, họ phải yêu cả những sở thích, cá tính của bạn. Bạn càng giữ nguyên được những nét riêng của mình thì đối phương càng nể trọng bạn. Nếu làm gì cũng phải theo ý họ, dần dần bạn sẽ thành con rối trên sân khấu cuộc đời.

Không từ bỏ những thú vui lành mạnh: Nếu trước khi bước vào hôn nhân, bạn có những thú tiêu khiển riêng như vẽ, đàn hay yoga… thì dù người yêu không thích cũng không việc gì bạn phải dẹp bỏ. Một người xứng đáng để bạn yêu không bao giờ bắt bạn từ bỏ những thú vui lành mạnh dù họ không thực sự thích.

Không nhượng bộ vô điều kiện: Có những người luôn nhượng bộ người yêu chỉ vì sợ tan vỡ. Có người vợ phải giả ngơ dù biết rõ chồng ngoại tình vì sợ nói ra anh ta sẽ ly hôn.

Tất nhiên trong cuộc sống có những điều nên nhường nhịn nhưng cần có ranh giới giữa chuyện chấp nhận được và chuyện không thể chấp nhận. Bởi lẽ, nếu cứ lùi dần từng bước cho “an toàn”, bạn sẽ tụt xuống vực lúc nào không biết.

Khi yêu, ai cũng muốn làm mọi việc vì người mình yêu. Nhưng yêu không có nghĩa là nhắm mắt làm theo mọi mệnh lệnh của người yêu, lệ thuộc hoàn toàn vào họ. Khi đó, tình yêu sẽ trở thành sợi dây trói chặt bạn đến nghẹt thở, không còn biết hạnh phúc là gì nữa.

Trịnh Trung Hòa