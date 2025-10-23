Sáng ngày 22-10, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, (Bộ VH-TT&DL) diễn ra hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng. Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình chủ trì hội thảo.

Không gian mạng mang đến nhiều thách thức

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình nhấn mạnh, không gian mạng ngày càng trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống hiện đại. Bên cạnh những tác động tích cực, không gian mạng cũng mang đến nhiều thách thức với nhà quản lý và tác động tiêu cực đến người dùng.

Đặc biệt, những hành vi lệch chuẩn trên môi trường mạng đang tạo ra những nguy cơ, ảnh hưởng tiêu cực đến sự hình thành, phát triển nhân cách, đạo đức và lối sống của giới trẻ khiến không ít bậc phụ huynh cảm thấy lo lắng, trăn trở.

"Trong bối cảnh đó, việc định hướng chuẩn mực hành vi trên không gian mạng là hết sức cần thiết. Bên cạnh các quy định pháp luật, Bộ quy tắc ứng xử văn hoá trên không gian mạng khi được ban hành sẽ là nền tảng để xây dựng môi trường văn hoá trên không gian mạng; để không gian mạng là nơi lan toả những giá trị tích cực, nhân văn"- Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết.