Đề khó, điểm thi thấp, vì sao điểm chuẩn các trường đại học phía Nam lại cao?

Trong mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường ở phía Nam điểm chuẩn rất cao. Trường ĐH Kinh tế Luật, ở phương thức xét học bạ 149 trường THPT, tất cả các ngành đều có điểm chuẩn từ 72/90 điểm trở lên. Điểm trúng tuyển bình quân là 82,89 (trung bình 9.21 điểm/môn).

Ở phương thức đánh giá năng lực, chỉ top 25% thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi mới đỗ, với điểm trung bình trúng tuyển 902/1200.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, để trúng tuyển, thí sinh phải có điểm trung bình 3 môn tối thiểu từ loại giỏi (8,3 điểm/môn) trở lên. Điểm chuẩn cao nhất là 28,08, thấp nhất là 23,5 điểm. Điểm trúng tuyển trung bình lĩnh vực Kinh tế là 25,61, Kinh doanh 26,40, Luật 25,04 điểm.

Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến xét từ điểm thi tốt nghiệp có điểm chuẩn các khối A00 là 29,92; A01, B00 là 29,81; D07 là 29,56. Ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn khối A00 là 29,39; khối A01 và B00 là 29,1; khối D07 là 28,85.

Trong khi đó nếu xét tuyển điểm học bạ của 149 trường chuyên và năng khiếu, điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính khối A00 là 29,98; Khối A01, B00, D07 là 29,96. Nhiều ngành cũng có điểm chuẩn trên 29 như mhóm ngành Khoa học dữ liệu, nhóm ngành Máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế vi mạch… Các ngành còn lại đều có điểm chuẩn 26-29.