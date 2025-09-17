Để giáo dục AI nâng tầm chất lượng, cần loại bỏ 'tư duy lối mòn'

Giáo dục AI đổi mới phương pháp dạy học theo xu hướng chuyển đổi số cải tiến. Ảnh minh họa: Internet.

Đến thời điểm hiện tại, việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa quản lý hành chính, giảm tải cho cán bộ, giáo viên đang được ứng dụng từng bước nhờ vào công nghệ giáo dục AI.



Các nội dung ứng dụng AI trong dạy và học được triển khai mạnh mẽ từ năm học 2024- 2025. Nhiều ứng dụng như ChatGPT, Gamma, Canvas, ELSA Speak, Duolingo được giáo viên quan tâm và sử dụng thường xuyên.



Đến cả định hướng phát triển giáo dục AI lâu dài



Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo (AI) – Tác động và ứng phó chính sách” được tổ chức tại Hà Nội, theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, AI là cơ hội to lớn để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, do vậy cần nắm lấy cơ hội này và tập trung mọi nguồn lực.



Cùng với đó, AI cũng là tiền đề để nhân đôi trí tuệ Việt Nam, tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế hai con số, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và bảo vệ Việt Nam tốt hơn. Theo Bộ trưởng, tuyên ngôn về AI Việt Nam là: Nhân văn - An Toàn - Tự chủ - Hợp tác - Bao trùm và Bền vững.



Chia sẻ trong phiên thảo thuận tại Hội thảo, PGS, TS. Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT cho rằng rất nhiều quốc gia, AI đã bị hạn chế trong giáo dục dù không thể cấm được trẻ con dùng AI để làm bài tập.



"Nếu không đổi mới phương pháp dạy và học, nguy cơ một thế hệ trẻ phụ thuộc vào AI, thiếu khả năng tư duy độc lập. Tôi rất vui khi được nghe các bạn trẻ của AI4VN nói trong tháng 10 tới, sẽ về Việt Nam và sẽ công bố là Điện Biên sẽ là tỉnh điều đầu tiên toàn bộ thầy cô dạy AI và dạy tiên tiến như các nước trên thế giới. Nhưng mà học cũng là một chuyện", ông Bình cho biết.