Để giáo dục AI nâng tầm chất lượng, cần loại bỏ 'tư duy lối mòn'

Từng bước mở rộng giáo dục AI
Thông tin từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, từ năm học 2025 – 2026, đơn vị sẽ triển khai chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh Trường Thực Nghiệm.
Theo đó, nội dung giáo dục AI như là một phần trong chương trình “Học sinh Thực nghiệm” được triển khai từ năm học 2025 – 2026, hướng tới phát triển những giá trị đặc trưng khác biệt, cốt lõi của học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục.
Song song dó, các nội dung về giáo dục kỹ năng công dân số, giáo dục tài chính, phát triển kỹ năng xã hội, hoạt động trải nghiệm và khám phá khoa học cũng được song hành để từng bước nâng cao chất lượng thời công nghệ AI.
Tại Hà Nội, việc ứng dụng AI vào giáo dục được xem là một nỗ lực đáng ghi nhận và đang được các trường học tích cực triển khai ngay từ đầu năm học 2025-2026.
Không dừng ở ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, giáo dục AI còn mở ra một kỷ nguyên mới về đổi mới phương pháp quản lý đến đến cách tiếp thu, sáng tạo của học sinh. Sự chuyển đổi sâu sắc này mở ra cơ hội mới, đồng thời đặt ra thách thức đối với mỗi nhà trường, mỗi giáo viên và học sinh.
Đến thời điểm hiện tại, việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa quản lý hành chính, giảm tải cho cán bộ, giáo viên đang được ứng dụng từng bước nhờ vào công nghệ giáo dục AI.
Các nội dung ứng dụng AI trong dạy và học được triển khai mạnh mẽ từ năm học 2024- 2025. Nhiều ứng dụng như ChatGPT, Gamma, Canvas, ELSA Speak, Duolingo được giáo viên quan tâm và sử dụng thường xuyên.
Đến cả định hướng phát triển giáo dục AI lâu dài
Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo (AI) – Tác động và ứng phó chính sách” được tổ chức tại Hà Nội, theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, AI là cơ hội to lớn để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, do vậy cần nắm lấy cơ hội này và tập trung mọi nguồn lực.
Cùng với đó, AI cũng là tiền đề để nhân đôi trí tuệ Việt Nam, tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế hai con số, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và bảo vệ Việt Nam tốt hơn. Theo Bộ trưởng, tuyên ngôn về AI Việt Nam là: Nhân văn - An Toàn - Tự chủ - Hợp tác - Bao trùm và Bền vững.
Chia sẻ trong phiên thảo thuận tại Hội thảo, PGS, TS. Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT cho rằng rất nhiều quốc gia, AI đã bị hạn chế trong giáo dục dù không thể cấm được trẻ con dùng AI để làm bài tập.
"Nếu không đổi mới phương pháp dạy và học, nguy cơ một thế hệ trẻ phụ thuộc vào AI, thiếu khả năng tư duy độc lập. Tôi rất vui khi được nghe các bạn trẻ của AI4VN nói trong tháng 10 tới, sẽ về Việt Nam và sẽ công bố là Điện Biên sẽ là tỉnh điều đầu tiên toàn bộ thầy cô dạy AI và dạy tiên tiến như các nước trên thế giới. Nhưng mà học cũng là một chuyện", ông Bình cho biết.
Cũng theo ông Trương Gia Bình, FPT đang xây dựng và mong muốn triển khai mô hình “lớp học đảo ngược”. Trong đó, học sinh được hướng dẫn tư duy, tự tìm hiểu và sử dụng công cụ AI tại nhà, sau đó trình bày trên lớp, còn giáo viên đóng vai trò phản biện. Đây là hướng đi mà FPT kỳ vọng sẽ áp dụng trong hệ thống giáo dục phổ thông.
"Chiến lược không giảng bài, về nhà là cuộc đối thoại giữa máy và người. Lên lớp là cùng nhau trao đổi, nếu vấn đề này thì dùng AI nào để giải, hoặc tại sao dùng AI này mà dùng con AI khác. Quan trọng nhất là dạy, học và đánh giá bằng AI, và phải làm nhanh nhất có thể. Nếu mà tỉnh Điện Biên – một trong những tỉnh nghèo, khó khăn nhất cũng sẽ bắt đầu ngay trong năm nay, vậy thì các địa phương khác hoàn toàn có thể", ông Bình nhận định thêm.
Được biết, tiềm năng phát triển lĩnh vực AI của Việt Nam rất lớn, dự báo có thể đóng góp khoảng 80 tỷ USD, tương đương 12% GDP của Việt Nam năm 2030 nếu được áp dụng rộng rãi.