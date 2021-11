Để đối phó với sự mệt mỏi trong học tập của trẻ, các bậc cha mẹ thông minh nên làm điều này

1. Cha mẹ hạ thấp kỳ vọng của họ về con cái một cách thích hợp



Chúng ta phải biết rằng thành công luôn thuộc về những người làm việc chăm chỉ và không ngại khó khăn. Nếu trẻ chán học, lười học thì thành tích học tập chắc chắn kém. Vì vậy, cha mẹ nên hiểu những khó khăn của con mình, giúp trẻ lập kế hoạch thiết thực và nỗ lực vì tương lai tốt đẹp.



Đối với kết quả học tập kém, bạn đừng nên so sánh con với đứa trẻ nào khác mà hãy tự so sánh chúng với khả năng của bản thân, chẳng hạn nếu con chăm chỉ hơn con có thể đã có thành tích cao hơn. Đồng thời, hãy trao đổi, thảo luận nhiều hơn với trẻ về phương pháp học tập và cách xử lý chính xác những bước lùi, giúp trẻ hiểu ra bản thân có tiềm năng và lợi thế hơn ở điểm nào, qua đó hướng dẫn trẻ học tập với mục tiêu phù hợp, tự tin hơn.



Nếu cha mẹ đặt chỉ tiêu khó cho con, như “con phải nằm trong top 10” hay “mỗi môn phải từ 95 điểm trở lên”… thì con cái bị áp lực nặng nề, rất lo lắng không biết có đạt được mục tiêu hay không. Đến khi không đạt kỳ vọng, trẻ dễ bị tâm lý không chịu nổi, dần dần sinh ra cảm giác chán ghét và tiêu cực.



2. Phần thưởng và sự khích lệ thích hợp, nhưng đừng nói suông



Trẻ muốn học nhưng học không tốt, không đáp ứng được yêu cầu của cha mẹ cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến trẻ tự ti và chán học. Do đó, chỉ cần trẻ học hành chăm chỉ, cha mẹ cũng nên ghi nhận và khen thưởng chúng. Ngay cả một lời nói, một cái vuốt ve và một nụ cười hiểu biết sẽ củng cố hành vi đúng đắn của trẻ và khiến việc học trở nên thú vị.





Khi điểm thi của con không đạt yêu cầu, cha mẹ nên động viên, để con trải nghiệm rằng con không đến nỗi nào, học tốt là hoàn toàn có thể. Nhưng nếu bạn chỉ nói những lời sáo rỗng cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều mà hãy biến chúng thành hành động thực sự khiến trẻ tin tưởng và nỗ lực hơn.



Cần giúp trẻ giải quyết một số vấn đề cụ thể và hướng dẫn trẻ giải những bài toán khó thành đơn giản, dễ dàng để giúp trẻ vượt qua nỗi sợ hãi trước khó khăn và trải nghiệm thành công, từ đó nâng cao tính tự tin và hứng thú học tập của trẻ. .

3. Dựa theo năng lực của trẻ, xây dựng thói quen học tập tốt



Sự phát triển về năng lực học tập của trẻ là thường xuyên, cha mẹ hãy tuân thủ quy tắc và lựa chọn cho con làm những việc phù hợp, đúng thời điểm, để con thu được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Nhiều em chưa có thói quen học tập tốt, một chút xáo trộn bên ngoài sẽ làm gián đoạn việc học của các em.



Cha mẹ nên giúp trẻ vượt qua khó khăn, trở ngại, học cách chống lại những cám dỗ từ thế giới bên ngoài, thúc giục trẻ hoàn thành một công việc nào đó trong một khoảng thời gian nhất định, để trẻ cảm nhận được niềm vui thành công.



Khi một đứa trẻ có thói quen học tập tốt, nó sẽ tiếp tục kiềm chế và quản lý bản thân thông qua sức ỳ của việc học, theo thời gian, chúng sẽ tự chủ một cách tự nhiên.