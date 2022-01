Để điện thoại ngoài trời xuyên đêm, dân mạng sốc không nói nên lời

Nhờ lướt TikTok mới biết có những chuyện ta cứ nghĩ là phi lý nhưng lại hoàn toàn có thật ngoài đời. Nhất là loạt khoảnh khắc do bàn tay mẹ thiên nhiên tạo ra.

Như mới đây, một TikToker nước ngoài đăng tải clip với nội dung "thử để điện thoại ngoài trời một đêm và cái kết". Có thể thấy anh đang đi cắm trại giữa một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với nào là núi đồi, hồ nước ngay trước mặt.

Nhìn cảnh thì có vẻ chill nhưng kỳ thực cũng rất hoang vu.