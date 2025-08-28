Dễ dàng liên kết tài khoản ngân hàng vào ứng dụng VNeID nhận An sinh xã hội

Theo đó, các ngân hàng đã hỗ trợ cho khách hàng việc liên kết/cập nhật TKTT trên VNeID, tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội, thanh toán dịch vụ công (lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp người nghèo, người có công…) thông qua TKTT. Thời gian chi trả phụ thuộc vào tiến độ triển khai của các cơ quan chức năng có liên quan.
Để có thể nhận trợ cấp từ Chính phủ một cách nhanh chóng và thuận tiện, khách hàng có thể tải và mở tài khoản trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng hoặc đến điểm giao dịch ngân hàng gần nhất mở Gói tài khoản ASXH.
Khách hàng thực hiện liên kết tài khoản vào ứng dụng VNeID theo hướng dẫn như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào VNeID và chọn mục “An sinh xã hội”.
Bước 2: Chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.
Bước 3: Bấm chọn Logo ngân hàng mà mình có tài khoản khi thực hiện liên kết lần đầu hoặc vào “Lịch sử đăng ký” và chọn “Thay đổi tài khoản” khi cần cập nhật tài khoản liên kết.
Bước 4:
· Nhập số tài khoản ngân hàng.
· Chọn “Tôi đã đọc và đồng ý mục đích chia sẻ dữ liệu”.
· Chọn “Tiếp tục” để gửi yêu cầu.
Bước 5: Vào “Lịch sử đăng ký” để kiểm tra thông tin đã yêu cầu.
VNeID là một ứng dụng trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an Việt Nam, với mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống. Ứng dụng này được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh, dân cư và xác thực điện tử, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số. Một trong số đó là các dịch vụ tài chính số đa dạng đã và đang được tích hợp lên nền tảng VNeID.
