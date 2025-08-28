Dễ dàng liên kết tài khoản ngân hàng vào ứng dụng VNeID nhận An sinh xã hội

Theo đó, các ngân hàng đã hỗ trợ cho khách hàng việc liên kết/cập nhật TKTT trên VNeID, tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội, thanh toán dịch vụ công (lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp người nghèo, người có công…) thông qua TKTT. Thời gian chi trả phụ thuộc vào tiến độ triển khai của các cơ quan chức năng có liên quan.

Để có thể nhận trợ cấp từ Chính phủ một cách nhanh chóng và thuận tiện, khách hàng có thể tải và mở tài khoản trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng hoặc đến điểm giao dịch ngân hàng gần nhất mở Gói tài khoản ASXH.