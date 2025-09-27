Một lần nữa, cái tên Dế Choắt thành tâm điểm của rap Việt. Nam rapper tái xuất âm nhạc bằng một số bản rap mới. Sau đó, quán quân Rap Việt mùa một dùng âm nhạc để công kích loạt đồng nghiệp đang tham gia game show Anh trai say hi. Từ màn công kích của Dế Choắt, rapper Robber và Phúc Du lên nhạc đáp trả, khiến trận chiến âm nhạc mới của rap Việt thổi bùng sức nóng.

Một năm qua, sự nghiệp âm nhạc của Dế Choắt biến động nghiêm trọng vì chuỗi "drama" do chính rapper này gây ra. Trong cơn đỉnh điểm chỉ trích từ khán giả, Dế Choắt gây sốc với tuyên bố từ bỏ ngôi vị quán quân, tự nói rằng: "Tôi coi như xong". Và khi Dế Choắt đã chạm đến đỉnh điểm của sự chỉ trích, những gì nam rapper nhận ở hiện tại không có gì bất ngờ.

Robber và Dế Choắt trong trận chiến âm nhạc được chú ý nhất hiện tại.

Dế Choắt lại làm loạn

Dế Choắt đã tung một đoạn nhạc với lyrics (ca từ) ám chỉ nhiều rapper đang tìm cách nổi tiếng ở mainstream. Người nghe rap nhìn thấy sự tương đồng giữa thông điệp từ Dế Choắt, và một loạt rapper đang tham gia game show Anh trai say hi. Sau đó, trận chiến âm nhạc mới của rap Việt được thổi sức nóng khi Robber - một trong 30 Anh trai lên nhạc để tấn công thẳng Dế Choắt.