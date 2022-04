Để bị chồng đánh đập, phụ nữ cũng là “tòng phạm”?

9 phút trước Tin pháp luật

Công an TP Hải Dương (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng đánh Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.