Đề án 06, VNeID là hình mẫu thành công trong giải quyết niềm tin số

Tại tọa đàm "Hạ tầng số vững mạnh - nền tảng làm chủ các công nghệ chiến lược" sáng 30/9, các chuyên gia đã cùng nhau phân tích sâu về các cấu phần của hạ tầng số và nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của dữ liệu.

Dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" - nền tảng của niềm tin số

Theo Giáo sư Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hạ tầng số bao gồm 3 thành phần chính: hạ tầng kỹ thuật (máy, mạng), hạ tầng dữ liệu và hạ tầng ứng dụng. Trong đó, hạ tầng dữ liệu là yếu tố cốt lõi.

Ông nhấn mạnh khẩu hiệu của Chính phủ về dữ liệu: "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung". Giáo sư giải thích, khi dữ liệu đáp ứng được các tiêu chí này, nó sẽ giải quyết được bài toán quan trọng nhất là tạo dựng niềm tin số cho người dân và doanh nghiệp.