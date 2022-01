Dạy trẻ ý nghĩa của tiền mừng tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nga, Trung tâm nghiên cứu, tư vấn tâm lý vị thành niên (Hà Nội) cho biết, theo phong tục Tết truyền thống, mỗi dịp năm mới, trẻ sẽ được nhận tiền lì xì từ người lớn như một lời chúc tốt lành, may mắn. Tuy nhiên, hầu như các bé chỉ biết nhận lì xì, thậm chí còn mở ngay ra xem được mừng tuổi nhiều hay ít, khiến người mừng ngại ngùng. Cha mẹ nên dạy con một số kiến thức, cách ứng xử và ý nghĩa của lì xì Tết.

Để xua đuổi ma quỷ và chúc cho trẻ con khoẻ mạnh, người dân bỏ một đồng tiền gói trong giấy đỏ vào dưới gối của chúng. Quỷ dữ ùa vào nhà thấy đồng tiền sáng chói sẽ sợ hãi mà chạy mất. Ngày nay, tục lì xì trở thành tiền mừng tuổi mà người lớn cho trẻ nhỏ với ý chúc khỏe mạnh, ăn mau chóng lớn.

Với sự giải thích của bố mẹ, trẻ sẽ hiểu tiền lì xì mang ý nghĩa mừng tuổi, là tình cảm yêu mến mà người lớn dành cho trẻ nhỏ, cầu mong hay ăn chóng lớn, vui chơi và học hành tấn tới chứ không mang nặng ý nghĩa về vật chất.

Với những người lớn tuổi, tiền lì xì có ý nghĩa mong nhiều sức khỏe để có thể bên con cháu thật lâu. Do đó trẻ không được kỳ vọng về số tiền mà mình nhận được. Đây là bài học đầu tiên trong kỹ năng sống mà trẻ có thể học được từ tục lì xì ngày Tết.

Ứng xử khi được lì xì

Bố mẹ nên giải thích để trẻ hiểu, khi trẻ nhận được lời chúc may mắn, yêu thương từ người khác thì bản thân các con cũng cần biết cách chia sẻ niềm vui, may mắn đến người đối diện. Vì vậy, khi nhận được mừng tuổi, các con phải bày tỏ thái độ biết ơn và chúc Tết lại người lớn với những lời chúc phúc, may mắn đầu năm.