Đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, không để vaccine quá hạn phải bỏ gây lãng phí

Your browser does not support the audio element.

Bảo đảm đủ vaccine phòng, chống dịch

Sáng 5/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, đơn vị về thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị Covid-19 trong nước và nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong những biện pháp phòng, chống dịch thì vaccine, thuốc điều trị và ý thức của người dân có tính chất rất cơ bản, quan trọng. Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai chiến lược vaccine trong nhiều tháng nay, vừa qua bổ sung thêm vấn đề thuốc điều trị. Công việc này có khối lượng, quy mô lớn, lại tiến hành trong thời gian ngắn, chưa có tiền lệ nên có khó khăn, lúng túng.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chủ động kịp thời, khoa học, hợp lý, hiệu quả, an toàn để bảo đảm đủ vaccine phòng, chống dịch; thần tốc hơn nữa trong việc tiêm chủng vaccine. Theo đó, phấn đấu đến 15/12 tiêm đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, chậm nhất là hoàn thành trong tháng 12; có lộ trình tiêm vaccine mũi thứ 3, trước hết là cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên và các đối tượng ưu tiên và theo yêu cầu từng địa phương; khẩn trương tổ chức tiêm cho trẻ từ 12 tuổi đến 18 tuổi... Đồng thời lên kế hoạch tiêm vaccine cho năm 2022; hoàn thành báo cáo, phân tích và quan điểm của Ban Chỉ đạo về vấn đề tiêm vaccine đối với trẻ em từ 5 đến 12 tuổi trình cấp có thẩm quyền.