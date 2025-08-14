Đẩy mạnh toàn diện và sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Trải qua 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2025), đến nay, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực, ủng hộ và phối hợp lẫn nhau trong các tổ chức, diễn đàn đa phương và quốc tế.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, trong bầu không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, Tổng Bí thư Tô Lâm với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc cùng chia sẻ đánh giá quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, với những bước tiến vượt bậc và những điểm sáng nổi bật trong hợp tác.

Các nhà lãnh đạo hai nước đã trao đổi ý kiến sâu rộng và đạt nhận thức chung quan trọng về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Các nhà lãnh đạo tái khẳng định hai nước là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trong tất cả các lĩnh vực, nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong 33 năm qua là nền tảng vững chắc và là động lực lâu dài để hai nước tiếp tục củng cố và đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào giai đoạn mới, toàn diện, sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc nêu rõ: Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp, trên tinh thần hướng tới tương lai vì sự phát triển bền vững của quan hệ hai nước, Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong tất cả các lĩnh vực nhằm bảo đảm lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Những định hướng lớn tập trung vào các lĩnh vực hợp tác cụ thể như: Củng cố vững chắc lòng tin chính trị và đẩy mạnh hợp tác thực chất trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng và an ninh; đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển lên tầm mức mới; Tăng cường hợp tác lao động, y tế, giáo dục xứng tầm đối tác chiến lược toàn diện; thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng; làm sâu sắc hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thông và giao lưu nhân dân, tạo sự gắn kết và hiểu biết sâu sắc hơn giữa hai nước; hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn, cơ chế quốc tế và khu vực.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, ghi dấu mốc mới, nâng cao tầm vóc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.