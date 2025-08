Đẩy mạnh phòng, chống lừa đảo trực tuyến

Bên cạnh đó, Cẩm nang toàn diện về phòng, chống lừa đảo trực tuyến đã được ra mắt và chia sẻ công khai với tất cả mọi người. Cẩm nang này phác thảo toàn cảnh tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam, các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến cùng biện pháp phòng, chống. Đồng thời, cẩm nang cũng đưa ra các giải pháp công nghệ từ Google để giúp người dân đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động trực tuyến. Chiến dịch cũng đã ra mắt chuỗi 8 video giáo dục có sự tham gia của các chuyên gia từ Google và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhằm làm sáng tỏ bảy loại gian lận phổ biến nhất với những lời khuyên thiết thực.

“Mối quan hệ hợp tác toàn diện với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Bộ Công an đã chứng minh rõ ràng rằng cách tiếp cận lấy xã hội làm trọng tâm có thể mang lại những kết quả tích cực trong việc trang bị cho người dùng kiến thức và công cụ thiết yếu. Nỗ lực chung này không chỉ dừng lại ở giải pháp công nghệ; mà còn là về việc xây dựng niềm tin và đảm bảo rằng mọi công dân Việt Nam đều có đủ kiến thức để có thể tự tin phát triển một cách an toàn trong bối cảnh kinh tế kỹ thuật số sôi động, mở đường cho một tương lai kỹ thuật số kiên cường hơn”, ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, chia sẻ.

Những số liệu thống kê mới nhất từ các nỗ lực bảo mật của Google có các điểm nổi bật sau: 72% người dùng Android tại Việt Nam tự tin vào khả năng bảo vệ chống phần mềm độc hại của thiết bị của họ. Tính năng bảo vệ chống gian lận nâng cao của Google Play đã chặn gần 7 triệu lượt cài đặt ứng dụng có khả năng độc hại trên 1.6 triệu thiết bị Android tính đến tháng 8 năm 2025. Sáng kiến Huy hiệu Ứng dụng Chính phủ, hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam, đã phát triển để giới thiệu hơn 110 ứng dụng chính phủ đã được xác minh, giúp người dùng tự tin tránh các trò lừa đảo mạo danh.

Chiến dịch nói trên là cột mốc quan trọng nằm trong sáng kiến dài hạn "An toàn hơn cùng Google”, nhằm cung cấp các chương trình an toàn trực tuyến cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau tại Việt Nam, từ trẻ em đến người cao tuổi. Google cũng đã hợp tác với Cục An toàn thông tin trong sáng kiến Xác thực Ứng dụng Chính phủ.