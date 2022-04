Đây là việc làm ngu ngốc nhất khi bị phụ tình

Mất tình yêu đâu phải là mất tất cả (hình minh họa)

Khi tình cảm ra đi vì lý do không hợp nhau, hay vì xa cách hay vì bất cứ lý do gì thì cũng là buồn, cũng khổ nhưng không thể nào so sánh với cảm giác đau đớn khi bị tình phụ. Cảm giác đó đau, đau lắm, đau đến tận cùng xương tủy!

Có những nỗi niềm người ngoài cuộc làm sao có thể thấu hiểu nên đương nhiên là xem nhẹ nhưng người trong cuộc thì khắc cốt ghi tâm. Ngày ngày chỉ muốn mau mau kết thúc. Những món ăn sơn hào hải vị thường ngày rất thích, mọi thứ linh lung trước đây đều tan biến, chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa.

Đối với bạn, cuộc sống lúc này bỗng trở nên vô nghĩa, khốn khổ, đơn độc, run rẩy, cuồng nộ, thậm chí hóa điên. Căng thẳng tinh thần, mệt mỏi thể xác, không còn chút năng lượng để làm bất kỳ điều gì mình muốn.

Yêu thương tha thiết và cuồng nhiệt bao nhiêu thì khi thất vọng càng bị rơi xuống đáy sâu bấy nhiêu. Chỉ có những ai trong hoàn cảnh thì mới thấu hiểu rằng: Khi bị đẩy đến đáy của sự tuyệt vọng, người ta có thể sẽ nảy ý định hủy hoại bản thân.