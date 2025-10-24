Đây là thứ có thể đã cứu được iPhone Air

Không ai từng than phiền rằng “iPhone của tôi dày quá, Apple nên làm mỏng hơn”. Thế nhưng, Apple vẫn làm điều đó. Và thực tế cho thấy người dùng không hề mặn mà với iPhone Air.

Độ mỏng của iPhone Air so với iPhone 17 Pro. Ảnh: Wired

Theo nhà phân tích uy tín Ming-Chi Kuo, Apple đã yêu cầu các nhà cung ứng giảm tới 80% sản lượng linh kiện dành cho iPhone Air do doanh số không như kỳ vọng.

Điều này cũng chẳng quá bất ngờ nếu nhìn lại: iPhone Air sở hữu dung lượng pin thấp nhất trong toàn bộ dòng iPhone 17 vừa ra mắt.

Nhưng vấn đề này hoàn toàn có thể tránh được, nếu Apple dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, lựa chọn công nghệ pin silicon-carbon (Si-C) tiên tiến ngay từ đầu.

Pin silicon-carbon: Giải pháp cho thiết kế siêu mỏng

Các viên pin lithium-ion truyền thống thường có cực dương (cathode) làm từ lithium oxide và cực âm (anode) làm từ than chì. Khi xả điện, ion lithium di chuyển từ cực âm sang cực dương qua lớp điện phân, đồng thời tạo ra dòng electron cung cấp năng lượng cho thiết bị.