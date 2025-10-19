Đây là nguyên nhân khiến khối ngoại bán hàng chục ngàn tỉ đồng trên sàn chứng khoán

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục duy trì áp lực bán ròng với giá trị hàng ngàn tỉ đồng mỗi phiên. Duy nhất phiên giao dịch ngày 16-10, khối này bất ngờ mua ròng nhẹ trên sàn HoSE nhưng lũy kế cả tuần vẫn bán ròng hơn 5.167 tỉ đồng.

Sau tuần tăng mạnh nhờ hiệu ứng nâng hạng và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bứt phá, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần mới với hai phiên đầu tăng điểm, lập đỉnh ngắn hạn quanh 1.800 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện, khiến chỉ số chính đảo chiều giảm mạnh. Kết tuần, VN-Index mất hơn 16 điểm (-0,94%) xuống còn 1.731,19 điểm, quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 điểm.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, lượng vốn rút ròng của khối ngoại đã vượt 90.000 tỉ đồng, con số cao nhất trong nhiều năm, phản ánh tâm lý thận trọng trước biến động tỉ giá và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Dù vậy, thị trường vẫn có điểm sáng khi lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục tăng trưởng. Việt Nam hiện có 43 công ty quản lý quỹ, đang điều hành tổng tài sản hơn 800.000 tỉ đồng, gấp hơn 7 lần so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm. Sự phát triển này được kỳ vọng là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin nhà đầu tư nước ngoài và tạo dòng vốn ổn định cho thị trường chứng khoán.

Tại hội nghị bàn về thu hút đầu tư từ các quỹ nước ngoài tuần qua, bà Nguyễn Ngọc Anh, Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM), cho rằng Việt Nam cần "tháo thêm nhiều rào cản" để giữ chân nhà đầu tư ngoại và giảm tình trạng bán ròng kéo dài. Theo bà, rủi ro lớn nhất hiện nay chính là tỉ giá. Năm 2024, USD/VND tăng 4,5%, và từ đầu năm 2025 đến nay tăng thêm khoảng 3,5%. Một số quỹ Thái Lan thậm chí lỗ đến 9% chỉ vì biến động tỉ giá. "Chi phí này đang trực tiếp ăn vào lợi nhuận đầu tư, khiến thị trường Việt Nam kém hấp dẫn hơn so với các nước trong khu vực" - bà Ngọc Anh nhận định.