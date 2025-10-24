Đây là lý do vì sao chi phí thay đèn pha ô tô ngày càng đắt đỏ

Trước đây, việc thay đèn pha ô tô là một công việc hết sức đơn giản, chỉ cần tháo bóng cũ và lắp bóng mới là xong. Cấu tạo của cụm đèn khi đó chỉ bao gồm chóa phản xạ, thấu kính và đế đèn vốn là những chi tiết cơ khí bền bỉ, rẻ tiền và rất dễ sửa chữa.

Thời đại của đèn pha Halogen đang dần khép lại trước sự lên ngôi của đèn pha LED. Ảnh: Motorbiscuit

Nhưng câu chuyện của đèn pha ngày hôm nay đã hoàn toàn khác khi chúng không còn là “bóng đèn” đơn thuần nữa mà là một mô-đun điện tử hoàn chỉnh, bao gồm đèn LED, cảm biến, bộ điều khiển, mô-tơ chỉnh góc chiếu và bảng mạch điều khiển thông minh.

Sự thay đổi quan trọng nhất nằm ở thiết kế. Các cụm đèn pha hiện đại được nhà sản xuất niêm phong kín (seal) thành một khối duy nhất. Điều này có nghĩa là, nếu chỉ một chi tiết nhỏ bên trong như một con chip điều khiển hay một mô-tơ bị kẹt, bạn không thể mở ra để sửa chữa riêng lẻ. Giải pháp duy nhất là thay thế toàn bộ mô-đun.

Các hãng xe phổ thông như Toyota, Honda, Hyundai đều đã chuyển sang hệ thống đèn LED kín từ các dòng xe 2021 trở đi. Trong khi đó, các hãng xe Mỹ như Ford, GM và Stellantis dùng hệ thống LED “đặc trưng” tích hợp sẵn, gần như không thể thay riêng từng phần. Chính sự chuyển đổi công nghệ từ "thay bóng" sang "thay mô-đun" là nguyên nhân cốt lõi khiến chi phí thay đèn pha ô tô tăng vọt.