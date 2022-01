Dạy con ứng xử văn minh khi nhận lì xì để trẻ vui, người lớn hài lòng, Tết thêm ý nghĩa

3. Dạy trẻ cách nhận và nói lời cảm ơn khi nhận lì xì



Ba mẹ cần dặn dò con thật cẩn thận tuyệt đối thấy khách đến nhà không được chạy tới với vẻ chờ đợi càng không được đòi khi khách chưa lì xì. Khi cầm lì xì phải đưa hai tay đón nhận và cúi đầu nói lời lời cám ơn một cách trân trọng mà không cần ba mẹ nhắc nhở.



Những câu cảm ơn lễ phép của trẻ sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy hài lòng, ngày Tết them vui vẻ và ý nghĩa.



4. Khi nhận lì xì, không xé ngay trước mặt người tặng hay chê ít



Lì xì thường được để trong bao kín thể hiện sự tế nhị, không muốn người nhận có sự so bì, tị nạnh. Thế nhưng nhiều trẻ hiện nay đã hiểu giá trị của các mệnh giá tiền, khi được lì xì thường háo hức mở ra ngay trước mặt người tặng rồi hớn hở khi thấy tiền to hoặc xị mặt ra nếu tiền ít là điều tuyệt đối không nên. Hành động và thái độ đó là bất lịch sự, khiến phụ huynh muối mặt mà người cho cũng kém vui.





Vì thế, cha mẹ nên dạy trẻ kỹ về điều này, tốt nhất hãy chuẩn bị cho cho con vào một chiếc túi nhỏ, nếu được ai lì xì thì cất ngay vào đó rồi lúc khác xem sau. Đặc biệt, khi đã biết được số tiền được cất trong phong bao, trẻ tuyệt đối không được đánh giá ít nhiều.



5. Không đòi tiền lì xì



Được nhận lì xì luôn là điều mà trẻ háo hức mong chờ nhất trong những ngày tết, nên nhiều khi đi chơi hay có khách đến nhà, không ít trẻ chạy ngay ra chờ đợi, thậm chí chưa được thì đánh tiếng đòi lì xì, hoặc thấy ít còn vòi vĩnh thêm nhất là với người thân.



Cha mẹ nên nói cho con hiểu rằng đó là một hành động bất lịch sự và chưa ngoan trẻ nên tránh. Thay vào đó trẻ nên giữ thái độ lễ phép, đúng mực ngay cả khi không được nhận lì xì.





6. Giữ phong bao lì xì cẩn thận và không dùng tiền mừng tuổi của con



Việc dạy con biết giữ gìn chiếc phong bao lì xì một cách trân trọng và kỹ càng không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với người tặng, mà còn là cách mà cha mẹ chỉ cho con biết cách quý trọng đồng tiền.

Ngoài ra, cha mẹ tuyệt đối không được dùng tiền lì xì của con vừa mới nhận để lì xì lại ngay cho những trẻ khác hoặc “tịch thu” tiền lì xì của con khi bé chưa đồng ý. Cha mẹ có thể nhắc nhở con giữ gìn cẩn thận, hoặc nhẹ nhàng bảo con đưa bố/mẹ giữ hộ chứ không nên ép uổng khiến trẻ ấm ức và phản ứng tiêu cực trong ngày Tết.



7. Dạy trẻ cách quản lý, sử dụng tiền lì xì hợp lý